Каждый год 20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья. Этот праздник создан для того, чтобы каждый раз напоминать нам, что быть счастливым – это величайший дар в жизни.

Когда мы испытываем счастье, то нам кажется, что жизнь вокруг нас бурлит разнообразными красками. В июле 2012 года Генеральная Ассамблея ООН постановила признать 20 марта Международным днем счастья. Впервые праздник состоялся в 2013 году и теперь стал главным ежегодным событием. Поздравляем вас с этим радостным днем и пусть счастье сопровождает вас повсюду и никогда не оставляет! Кстати День счастья: 10 простых вещей, которые ежедневно приносят радость Картинки поздравления с Днем счастья

Международный день счастья картинки

Международный день счастья 2021

Картинки с Днем счастья 2021

День счастья: поздравление

День счастья празднуют 20 марта

День счастья: картинки на украинском

С Днем счастья!

Международный день счастья: открытки