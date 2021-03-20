Картинки ко Дню счастья: особые поздравления с праздником
Каждый год 20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья. Этот праздник создан для того, чтобы каждый раз напоминать нам, что быть счастливым – это величайший дар в жизни.
Источник:24 канал
Когда мы испытываем счастье, то нам кажется, что жизнь вокруг нас бурлит разнообразными красками. В июле 2012 года Генеральная Ассамблея ООН постановила признать 20 марта Международным днем счастья. Впервые праздник состоялся в 2013 году и теперь стал главным ежегодным событием. Поздравляем вас с этим радостным днем и пусть счастье сопровождает вас повсюду и никогда не оставляет!
Кстати День счастья: 10 простых вещей, которые ежедневно приносят радость
Картинки поздравления с Днем счастья
Международный день счастья картинки
Международный день счастья 2021
Картинки с Днем счастья 2021
День счастья: поздравление
День счастья празднуют 20 марта
День счастья: картинки на украинском
С Днем счастья!
Международный день счастья: открытки
Поделиться новостью