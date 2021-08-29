Вітаємо з Днем шахтаря-2021: картинки-привітання з професійним святом

29 серпня 2021 , 07:19
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Джерело:

24 канал

Фах шахтаря є одним із найважчих і найнебезпечніших у світі. Щодня ці працівники видобувної галузі ризикують своїм життям і здоров'ям, аби дістати різні копалини й руду з надр нашої землі.

Щороку гірники святкують професійне свято в останню неділю серпня. Редакція Lifestyle 24 хоче подякувати шахтарям за їхню невтомну й надзвичайно важливу працю, і побажати величезного здоров'я, наснаги, добробуту й надхнення до своєї справи.

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Картинки-привітання з Днем шахтаря-2021


День шахтаря 2021: картинки-привітання


Картинки з Днем шахтаря 2021


Привітання з Днем шахтаря 2021


Вітаю з Днем шахтаря 2021


З Днем шахтаря 2021: привітання у листівках

Автор: Андріана Будиш