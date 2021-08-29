Вітаємо з Днем шахтаря-2021: картинки-привітання з професійним святом
29 серпня 2021 , 07:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Фах шахтаря є одним із найважчих і найнебезпечніших у світі. Щодня ці працівники видобувної галузі ризикують своїм життям і здоров'ям, аби дістати різні копалини й руду з надр нашої землі.
Щороку гірники святкують професійне свято в останню неділю серпня. Редакція Lifestyle 24 хоче подякувати шахтарям за їхню невтомну й надзвичайно важливу працю, і побажати величезного здоров'я, наснаги, добробуту й надхнення до своєї справи.
До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Картинки-привітання з Днем шахтаря-2021
День шахтаря 2021: картинки-привітання
Картинки з Днем шахтаря 2021
Привітання з Днем шахтаря 2021
Вітаю з Днем шахтаря 2021
З Днем шахтаря 2021: привітання у листівках