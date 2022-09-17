Робота рятувальних служб важлива для суспільства, адже вона потребує мужності, витривалості та постійної готовності прийти на допомогу. Сьогодні ми вкотре можемо бачити, як рятувальники з честю та гідністю забезпечують захист українців навіть тоді, коли летять бомби й розриваються ракети, пише 24 канал.

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День рятувальника існує із 2004 року. Це свято відзначають працівники пожежної охорони та аварійно-рятувальних служб. Також його відзначають ті громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту здоров'я і життя людей.

Картинки-привітання з Днем рятувальника 2022

Картинки-привітання з Днем рятувальника 2022 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем рятувальника у картинках / Фото з відкритих джерел

День рятувальника в Україні картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Гарні картинки-привітання з Днем рятувальника / Фото з відкритих джерел

День рятувальника 2022 картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем рятувальника в Україні / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем рятувальника 2022 у картинках / Фото з відкритих джерел

