Работа спасательных служб важна для общества, ведь она нуждается в мужестве, выносливости и постоянной готовности прийти на помощь. Сегодня мы снова можем видеть, как спасатели с честью и достоинством обеспечивают защиту украинцев даже тогда, когда летят бомбы и разрываются ракеты, пишет 24 канал.
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День спасателя существует с 2004 года. Этот праздник отмечают работники пожарной охраны и аварийно-спасательных служб. Также его отмечают те граждане, которые внесли свой вклад в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты здоровья и жизни людей.
Картинки-поздравления с Днем спасателя 2022
Картинки-поздравления с Днем спасателя 2022 / Фото из открытых источников
Поздравления с Днем спасателя в картинках / Фото из открытых источников
День спасателя в Украине картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Хорошие картинки-поздравления с Днем спасателя / Фото из открытых источников
День спасателя 2022 картинки-поздравления / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Днем спасателя в Украине / Фото из открытых источников
Поздравления с Днем спасателя 2022 в картинках / Фото из открытых источников