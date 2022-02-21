Картинки з Міжнародним днем рідної мови: патріотична добірка

21 лютого 2022 , 07:01
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Міжнародний день рідної мови у світі вшановують 21 лютого. Тож щороку українці можуть з гордістю вітати одне одного із Днем рідної мови й пишатись її мелодійністю та красою.

Українська мова входить до топу наймелодійніших мов світу. Нагадайте про це своїм рідним й надішліть їм красиве привітання зі святом рідної мови.

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Міжнародний день рідної мови-2022: картинки-привітання


Картинки з Міжнародним днем рідної мови-2022


Привітання з Міжнародним днем рідної мови-2022


Міжнародний день рідної мови: листівки


Вітаю з Міжнародним днем рідної мови-2022​


21 лютого святкують Міжнародний день рідної мови


 

З Міжнародним днем рідної мови-2022​


Міжнародний день рідної мови: гарні листівки​


Вітання з Міжнародним днем рідної мови 2022​

Автор: Андріана Будиш