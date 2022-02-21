Українська мова входить до топу наймелодійніших мов світу. Нагадайте про це своїм рідним й надішліть їм красиве привітання зі святом рідної мови.
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Міжнародний день рідної мови-2022: картинки-привітання
Картинки з Міжнародним днем рідної мови-2022
Привітання з Міжнародним днем рідної мови-2022
Міжнародний день рідної мови: листівки
Вітаю з Міжнародним днем рідної мови-2022
21 лютого святкують Міжнародний день рідної мови
З Міжнародним днем рідної мови-2022
Міжнародний день рідної мови: гарні листівки
Вітання з Міжнародним днем рідної мови 2022