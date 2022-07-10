В Україні День рибалки на законодавчому рівні заснував Леонід Кучма у 1995 році. Цей день створений для того, аби привітати всіх людей, які мають стосунок до рибальської сфери в професійній сфері.

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Окрім того, привітання приймають не лише ті, хто поєднали своє життя з цим фахом, але й любителі порибалити, для яких процес риболовлі є хобі та захопленням.

Надішліть вітання або картинки працівникам рибних інспекцій, вченим рибогосподарських закладів та університетів, а також прикордонникам, які забезпечують охорону територіальних вод.

Lifestyle 24 вітає усіх причетних зі святом та бажає вам вдалої риболовлі та великого улову!



Картинки-привітання з Днем рибалки 2022



Картинки-привітання з Днем рибалки 2022



Картинки-привітання з Днем рибалки 2022



Картинки-привітання з Днем рибалки 2022



Картинки-привітання з Днем рибалки 2022



Картинки-привітання з Днем рибалки 2022



Картинки-привітання з Днем рибалки 2022