Зі святом: щирі картинки-привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку-2021
Джерело:24 канал
У середині листопада працівників радіо, телебачення та зв'язку України відзначають професійне свято! 27 років тому Укртелерадіокомпанія подала ініціативу вшановувати День працівників радіо, телебачення та зв'язку 16 листопада, адже саме у цей день в 1924 році у Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо.
День працівників радіо, телебачення та зв'язку України об'єднує людей різних професій – редакторів, режисерів, операторів, ведучих, кореспондентів і всіх тих, хто долучається до розвитку засобів інформації та інформаційних технологій. Редакція Lifestyle 24 сердечно вітає усіх колег зі святом працівників радіо, телебачення та зв'язку!
До слова Журналісти 24 каналу долучилися до всеукраїнського радіодиктанту: промовисті фото
День працівників радіо, телебачення та зв'язку України-2021: картинки-привітання
Картинки з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України 2021
Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку 2021
День працівників радіо, телебачення та зв'язку-2021: картинки-привітання
Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку 2021!
З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України 2021: листівки
День працівників радіо, телебачення та зв'язку України: листівки-привітання
День працівників радіо, телебачення та зв'язку України святкують 16 листопада
З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку 2021
З професійним святом працівників радіо, телебачення та зв'язку України!