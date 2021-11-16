День работников радио, телевидения и связи Украины объединяет людей разных профессий – редакторов, режиссеров, операторов, ведущих, корреспондентов и всех тех, кто приобщается к развитию средств информации и информационных технологий. Редакция Lifestyle 24 сердечно поздравляет всех коллег с праздником работников радио, телевидения и связи!
К слову Журналисты 24 канала присоединились к всеукраинскому радиодиктанту: красноречивые фото
День работников радио, телевидения и связи Украины-2021: картинки-поздравления
Картинки с Днем работников радио, телевидения и связи Украины-2021
Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи-2021
День работников радио, телевидения и связи-2021: картинки-поздравления
Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи-2021!
С Днем работников радио, телевидения и связи Украины-2021: открытки
День работников радио, телевидения и связи Украины: открытки-поздравления
День работников радио, телевидения и связи Украины празднуют 16 ноября
С Днем работников радио, телевидения и связи-2021
С профессиональным праздником работников радио, телевидения и связи Украины!