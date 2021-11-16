День работников радио, телевидения и связи Украины объединяет людей разных профессий – редакторов, режиссеров, операторов, ведущих, корреспондентов и всех тех, кто приобщается к развитию средств информации и информационных технологий. Редакция Lifestyle 24 сердечно поздравляет всех коллег с праздником работников радио, телевидения и связи!

К слову Журналисты 24 канала присоединились к всеукраинскому радиодиктанту: красноречивые фото

День работников радио, телевидения и связи Украины-2021: картинки-поздравления

Картинки з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України 2021
Картинки с Днем работников радио, телевидения и связи Украины-2021

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку 2021
Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи-2021

День працівників радіо, телебачення та зв'язку картинки привітання
День работников радио, телевидения и связи-2021: картинки-поздравления

Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку 2021
Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи-2021!

З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України 2021 листівки
С Днем работников радио, телевидения и связи Украины-2021: открытки

День працівників радіо, телебачення та зв'язку України листівки привітання
День работников радио, телевидения и связи Украины: открытки-поздравления

День працівників радіо, телебачення та зв'язку України 16 листопада
День работников радио, телевидения и связи Украины празднуют 16 ноября

З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку 2021
С Днем работников радио, телевидения и связи-2021

З професійним святом працівників радіо, телебачення та зв'язку України
С профессиональным праздником работников радио, телевидения и связи Украины!