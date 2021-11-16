У середині листопада працівників радіо, телебачення та зв'язку України відзначають професійне свято! 27 років тому Укртелерадіокомпанія подала ініціативу вшановувати День працівників радіо, телебачення та зв'язку 16 листопада, адже саме у цей день в 1924 році у Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо.