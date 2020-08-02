Коли Ілля виріс та став дорослим, то присвятив своє життя служінню Богові. Він жив у пустелі, молився та дотримувався посту. За віддану службу Богові, пророка забрали живим на небо у вогняній колісниці.

Пророк Ілля в слов'янській народній традиції – повелитель грому і блискавки, небесного вогню, дощу, покровитель врожаю і родючості. Ілля Громовержець наділений величезною силою, і вона настільки велика, що її доводиться стримувати: Бог поклав на голову Іллі камінь, а на праву руку надів кайдани.

Іллю описують, як виконавця Божої волі. Він карає грішників та не дає розповсюджуватися нечистій силі, пускаючи по небі блискавки та громовиці. Пророк є суворим та грізним, втім справедливим та щедрим.

Привітайте сьогодні з Днем Ангела всіх близьких, друзів та знайомих, які носять ім'я Ілля.