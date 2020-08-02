2 серпня в народному календарі вшановують пророка Іллю. Він вважається одним з найбільших пророків Старого Заповіту. Як свідчать церковні перекази, батько Іллі побачив, як його сина сповивали вогнем і вкладали в його уста вогонь. День Ангела цього дня святкують всі чоловіки, які носять ім'я Ілля.
Картинки з Днем Іллі
Картинки з Днем Ангела Іллі
Картинки з іменинами Іллі
День Ангела Іллі 2020
Картинки з Днем Ангела
Картинки-привітання з Днем Ангела Іллі
Картинки з Днем Ангела Іллі
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