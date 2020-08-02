2 августа в народном календаре чествуют пророка Илию. Он считается одним из величайших пророков Ветхого Завета. Как свидетельствуют церковные предания, отец Илии увидел, как его сына пеленали огнем и вкладывали в уста огонь. День Ангела в этот день празднуют все мужчины, которые носят имя Илья.
Картинки с Днем Ангела Ильи
Картинки с именинами Ильи
День Ангела Ильи 2020
Картинки с Днем Ангела
Картинки-поздравления с Днем Ангела Ильи
Картинки с Днем Ангела Ильи
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