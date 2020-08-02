Когда Илия вырос и стал взрослым, то посвятил свою жизнь служению Богу. Он жил в пустыне, молился и соблюдал пост. За преданную службу Богу пророка забрали живым на небо в огненной колеснице.

Пророк Илия в славянской народной традиции – повелитель грома и молнии, небесного огня, дождя, покровитель урожая и плодородия. Илия Громовержец наделен огромной силой, и она настолько велика, что ее приходится сдерживать: Бог возложил на голову Илии камень, а на правую руку надел кандалы.

Илию описывают, как исполнителя воли Божией. Он наказывает грешников и не дает распространяться нечистой силе, пуская по небу молнии и грозы. Пророк строгий и грозный, впрочем, справедливый и щедрый.

Поздравьте сегодня с Днем Ангела всех близких, друзей и знакомых, которые носят имя Илья.

Картинки с Днем Илии