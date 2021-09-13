Зі святом: картинки-привітання з Днем програміста-2021

13 вересня 2021 , 07:02
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Джерело:

24 канал

У 2021 році працівники сфери ІТ відзначають професійне свято 13 вересня. Щодня люди натрапляють на працю "айтівців" і навіть не помічають її. Однак, кожного разу коли нам необхідно зайти у якийсь застосунок чи банально "загуглити" якусь інформацію ми користуємось всім тим, що створили для нас програмісти. Привітайте рідних, друзів чи колег щирими картинками-привітаннями зі святом!

Цікавою є історія вибору дати для святування Дня програміста. Працівники сфери IT з креативністю підійшли до розв'язання цього питання. Свято вирішили відзначати на 256-й день року. Річ у тім, що число 256 (два у восьмому ступені) є кількістю чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосний рік подія випадає на 12 вересня, а в невисокосний – на 13 вересня.

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Картинки-привітання з Днем програміста-2021


День програміста 2021: картинки


Привітання з Днем програміста 2021


День програміста-2021: картинки-привітання


День айтішника 2021: картинки-привітання


З Днем програміста 2021 : листівки


Вітаю з Днем програміста 2021!


День програміста у 2021 році святкують 13 вересня


День програміста 2021: приколи

Автор: Андріана Будиш