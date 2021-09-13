Зі святом: картинки-привітання з Днем програміста-2021

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У 2021 році працівники сфери ІТ відзначають професійне свято 13 вересня. Щодня люди натрапляють на працю "айтівців" і навіть не помічають її. Однак, кожного разу коли нам необхідно зайти у якийсь застосунок чи банально "загуглити" якусь інформацію ми користуємось всім тим, що створили для нас програмісти. Привітайте рідних, друзів чи колег щирими картинками-привітаннями зі святом!