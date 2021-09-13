Цікавою є історія вибору дати для святування Дня програміста. Працівники сфери IT з креативністю підійшли до розв'язання цього питання. Свято вирішили відзначати на 256-й день року. Річ у тім, що число 256 (два у восьмому ступені) є кількістю чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосний рік подія випадає на 12 вересня, а в невисокосний – на 13 вересня.
Також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Картинки-привітання з Днем програміста-2021
День програміста 2021: картинки
Привітання з Днем програміста 2021
День програміста-2021: картинки-привітання
День айтішника 2021: картинки-привітання
З Днем програміста 2021 : листівки
Вітаю з Днем програміста 2021!
День програміста у 2021 році святкують 13 вересня
День програміста 2021: приколи