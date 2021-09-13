Цікавою є історія вибору дати для святування Дня програміста. Працівники сфери IT з креативністю підійшли до розв'язання цього питання. Свято вирішили відзначати на 256-й день року. Річ у тім, що число 256 (два у восьмому ступені) є кількістю чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосний рік подія випадає на 12 вересня, а в невисокосний – на 13 вересня.

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Картинки-привітання з Днем програміста-2021



День програміста 2021: картинки



Привітання з Днем програміста 2021



День програміста-2021: картинки-привітання



День айтішника 2021: картинки-привітання



З Днем програміста 2021 : листівки



Вітаю з Днем програміста 2021!



День програміста у 2021 році святкують 13 вересня