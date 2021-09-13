Интересна история выбора даты для празднования Дня программиста. Работники сферы IT с креативностью подошли к решению этого вопроса. Праздник решили отмечать на 256-й день года. Дело в том, что число 256 (два в восьмой степени) является количеством цифр, которые можно выразить с помощью одного байта. В високосный год событие выпадает на 12 сентября, а в невисокосный – на 13 сентября.

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Картинки поздравления с Днем программиста-2021



День программиста 2021: картинки



Поздравление с Днем программиста 2021



День программиста-2021: картинки-поздравления



День айтишника 2021: картинки-поздравления



С Днем программиста 2021: открытки



Поздравляю с Днем программиста 2021!

День программиста в 2021 году празднуют 12 сентября