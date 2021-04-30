З професійним святом: картинки-привітання з Днем прикордонника

30 квітня 2021 , 08:18
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Джерело:

24 канал

Охоронці державного кордону відзначають своє професійне свято 30 квітня. Працівники Держприкордонслужби щодня стоять на сторожі безпеки України та її громадян, за що їм треба сказати величезне дякую. Привітайте прикордонника з його святом найкращими картинками-привітаннями.

Редакція Lifestyle 24 щиро вітає стражів українського кордону з їхнім святом та зичить багато здоров'я, радощів життя й наснаги далі так відважно захищати нашу країну і народ.

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Картинки-привітання з Днем прикордонника-2021


День прикордонника-2021: картинки-привітання


День прикордонника: привітання з професійним святом


День прикордонника в Україні відзначають 30 квітня


Вітаю з Днем прикордонника!


З Днем прикордонника України!


Картинки з Днем прикордонника


З професійним святом прикордонника!


День прикордонника-2021: листівки

Автор: Квітослава Туз