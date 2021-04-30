Редакція Lifestyle 24 щиро вітає стражів українського кордону з їхнім святом та зичить багато здоров'я, радощів життя й наснаги далі так відважно захищати нашу країну і народ.

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Картинки-привітання з Днем прикордонника-2021



День прикордонника-2021: картинки-привітання



День прикордонника: привітання з професійним святом



День прикордонника в Україні відзначають 30 квітня



Вітаю з Днем прикордонника!



З Днем прикордонника України!



Картинки з Днем прикордонника



З професійним святом прикордонника!