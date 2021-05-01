З Днем праці 2021: чудові картинки зі святом

1 травня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

У 2021 році, у суботу, 1 травня, святкують Міжнародний день праці. Це свято об'єднує 143 країни й відзначається вже 135 років. Спеціально до цього особливого травневого дня, ми підготували для вас добірку весняних картинок.

Заснування Дня праці пов'язане з подіями, які трапилися у США в 1886 році. У Чикаго 1 травня пройшов страйк робітників, які вимагали скорочення робочого дня до 8 годин. Причиною мітингів також була мізерна заробітна плата.

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Картинки-привітання з 1 травня


1 травня 2021: картинки-привітання


Картинки-привітання з Днем праці 2021


День праці 2021: красиві привітання


1 травня: картинки-привітання зі святом


З 1 травня! 


Вітаю з Днем праці!


Прикольні картинки на 1 травня
 

Автор: Квітослава Туз