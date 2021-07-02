День податківця в Україні щорічно відзначається 2 липня. Це свято доволі молоде, адже засноване у червні 2020 року. У День податківця не забудьте привітати усіх близьких і друзів, які причетні до цієї професії і надішліть їм веселу та щиру картинку-привітання з професійним святом.