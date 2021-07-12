Вітаємо: картинки-привітання зі святом Петра і Павла

Петро і Павло – апостоли, які були учнями Ісуса Христа і після його смерті несли віру Христову у звичайний народ. Свято, встановлене на честь цих святих відзначають 12 липня. Привітайте рідних і друзів з цим великим релігійним святом і надішліть їм щиру картинку-привітання.

Свято Петра і Павла є дуже шанованим серед християн. У цей день обов'язково потрібно сходити у церкву і помолитись за спасіння своєї душі. Також, у багатьох селах до цього дня дуже ретельно готуються – білять хати, оздоблюють рушниками стіни, прибирають на подвір'ях.

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День Петра і Павла 2021: картинки-привітання



День Петра і Павла 2021: картинки-привітання



Картинки зі святом Петра і Павла українською



Привітання зі святом Петра і Павла 2021



Вітаю зі святом Петра і Павла 2021



З Днем Петра і Павла 2021!



День Петра і Павла 2021: листівки-привітання



З Петром і Павлом: картинки