Праздник Петра и Павла очень уважаемый среди христиан. В этот день обязательно нужно сходить в церковь и помолиться за спасение своей души. Также, во многих селах до сих пор очень тщательно готовятся – белят дома, украшают полотенцами стены, убирают во дворах.

Кстати Выходные в июле 2021: сколько дней украинцы будут отдыхать во втором месяце лета

День Петра и Павла 2021: картинки-поздравления

День Петра і Павла 2021 картинки привітання
День Петра и Павла 2021: картинки-поздравления

Картинки зі святом Петра і Павла українською
Картинки с праздником Петра и Павла на украинском

Привітання зі святом Петра і Павла 2021
Поздравление с праздником Петра и Павла 2021

Вітаю зі святом Петра і Павла 2021
Поздравляю с праздником Петра и Павла 2021

З Днем Петра і Павла 2021
С Днем Петра и Павла 2021!

День Петра і Павла 2021 листівки привітання
День Петра и Павла 2021: открытки-поздравления

З Петром і Павлом картинки
С Петром и Павлом картинки