Праздник Петра и Павла очень уважаемый среди христиан. В этот день обязательно нужно сходить в церковь и помолиться за спасение своей души. Также, во многих селах до сих пор очень тщательно готовятся – белят дома, украшают полотенцами стены, убирают во дворах.
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День Петра и Павла 2021: картинки-поздравления
День Петра и Павла 2021: картинки-поздравления
Картинки с праздником Петра и Павла на украинском
Поздравление с праздником Петра и Павла 2021
Поздравляю с праздником Петра и Павла 2021
С Днем Петра и Павла 2021!
День Петра и Павла 2021: открытки-поздравления
С Петром и Павлом картинки