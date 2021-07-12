Свято Петра і Павла є дуже шанованим серед християн. У цей день обов'язково потрібно сходити у церкву і помолитись за спасіння своєї душі. Також, у багатьох селах до цього дня дуже ретельно готуються – білять хати, оздоблюють рушниками стіни, прибирають на подвір'ях.
До речі Вихідні у липні 2021: скільки днів українці відпочиватимуть у другому місяці літа
День Петра і Павла 2021: картинки-привітання
День Петра і Павла 2021: картинки-привітання
Картинки зі святом Петра і Павла українською
Привітання зі святом Петра і Павла 2021
Вітаю зі святом Петра і Павла 2021
З Днем Петра і Павла 2021!
День Петра і Павла 2021: листівки-привітання
З Петром і Павлом: картинки