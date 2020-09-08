День Наталії у 2020 році святкують 8 вересня. Це свято на честь мучениці Наталії Нікомидійської, яка померла після смерті свого чоловіка.

Свята Наталія Нікомидійська народилась в християнській родині на початку IV століття, зазначає 24 канал.

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Наталія була одружена з багатим язичником – Адріаном, який згодом увірував Ісуса Христа. Він відкрито оголосив про це, за що його присудили до смертної кари. А свята Наталія померла незабаром після мученицької смерті чоловіка.

Ім'я Наталія з латинської перекладається як "рідна", "благословенна". Жінки з цим ім'ям мають сильний характер і дуже рідко бувають похмурими або сумними.

Картинки-привітання з Днем Ангела



Картинки-привітання



Святкові картинки до Дня Ангела



Картинки-привітання до Дня Ангела Наталії



Святкові листівки



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З Днем Ангела!



Вітання з Днем Ангела



Картинки-привітання зі святом