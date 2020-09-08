День Ангела Наталії: красиві картинки-привітання зі святом
День Наталії у 2020 році святкують 8 вересня. Це свято на честь мучениці Наталії Нікомидійської, яка померла після смерті свого чоловіка.
Свята Наталія Нікомидійська народилась в християнській родині на початку IV століття, зазначає 24 канал.
Читайте також Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка
Наталія була одружена з багатим язичником – Адріаном, який згодом увірував Ісуса Христа. Він відкрито оголосив про це, за що його присудили до смертної кари. А свята Наталія померла незабаром після мученицької смерті чоловіка.
Ім'я Наталія з латинської перекладається як "рідна", "благословенна". Жінки з цим ім'ям мають сильний характер і дуже рідко бувають похмурими або сумними.
Картинки-привітання з Днем Ангела
Картинки-привітання
Святкові картинки до Дня Ангела
Картинки-привітання до Дня Ангела Наталії
Святкові листівки
Вітальні листівки
Гарні картинки-привітання
Вітальні картинки
З Днем Ангела!
Вітання з Днем Ангела
Картинки-привітання зі святом