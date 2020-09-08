День Ангела Натальи: красивые картинки-поздравления с праздником
День Натальи в 2020 году празднуют 8 сентября. Это праздник в честь мученицы Натальи Никомидийской, которая умерла после смерти своего мужа.
Святая Наталья Никомидийская родилась в христианской семье в начале IV века, отмечает 24 канал.
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Наталья была замужем за богатым язычником – Адрианом, который впоследствии уверовал Иисуса Христа. Он открыто объявил об этом, за что его присудили к смертной казни. А святая Наталья умерла вскоре после мученической смерти мужа.
Имя Наталья с латинского переводится как "родная", "благословенная". Женщины с этим именем имеют сильный характер и очень редко бывают мрачными или печальными.
Картинки-поздравления с Днем Ангела
Картинки-поздравления
Праздничные картинки ко дню Ангела
Картинки-поздравления ко дню Ангела Натальи
Праздничные открытки
Поздравительные открытки
Красивые картинки-поздравления
Поздравительные открытки
С Днем Ангела!
Поздравления с Днем Ангела
Картинки-поздравления с праздником