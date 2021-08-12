Існує відома фраза, яка каже: "Молодь – майбутнє світу". Таки дійсно кожне нове покоління несе все більше розвитку й ідей у суспільство. Молоді люди символізують новаторство, креативність, ризикованість. У них завжди присутній дух веселощів і жага до пригод. Щиро вітаємо усіх людей, які перебувають у прекрасному молодому віці й тих, хто молодий душею зі святом!

До речі Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

Міжнародний день молоді 2021: картинки-привітання



Міжнародний день молоді 2021: картинки



Картинки з Міжнародним днем молоді 2021



Привітання з Міжнародним днем молоді 2021



Вітаю з Міжнародним днем молоді 2021!



День молоді у 2021 році святкують 12 серпня



З Міжнародним днем молоді 2021!



День молоді 2021: листівки-привітання