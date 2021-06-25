Картинки-привітання з Днем митника України: щира добірка вітань з професійним святом

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День митника 2021 в Україні святкують 25 червня. Цей фах вимагає відповідальності і дисциплінованості, а також ця професія вважається однією із найпрестижніших. Митники контролюють переміщення людей і товарів через кордон, виявляють контрабанду й нелегальні вантажі. Привітайте дорогих людей з Днем митника лише найкращими картинками-привітаннями!