Картинки-привітання з Днем митника України: щира добірка вітань з професійним святом
Джерело:24 канал
День митника 2021 в Україні святкують 25 червня. Цей фах вимагає відповідальності і дисциплінованості, а також ця професія вважається однією із найпрестижніших. Митники контролюють переміщення людей і товарів через кордон, виявляють контрабанду й нелегальні вантажі. Привітайте дорогих людей з Днем митника лише найкращими картинками-привітаннями!
Професійне свято працівників Державної митної служби України – молоде. Відповідне рішення президента України погодив Кабмін 18 червня 2020 року, у якому встановили святкування Дня митника на 25 червня. Редакція Lifestyle 24 сердечно вітає усіх працівників митниці!
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День митника-2021: картинки-привітання
День митника 2021: картинки
День митника в Україні святкують 25 червня
День митника 2021: привітання
З Днем митника 2021: привітання
Вітаю з Днем митника 2021
З Днем митника 2021: привітання у листівках