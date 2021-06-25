Картинки-привітання з Днем митника України: щира добірка вітань з професійним святом

25 червня 2021 , 07:15
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Джерело:

24 канал

День митника 2021 в Україні святкують 25 червня. Цей фах вимагає відповідальності і дисциплінованості, а також ця професія вважається однією із найпрестижніших. Митники контролюють переміщення людей і товарів через кордон, виявляють контрабанду й нелегальні вантажі. Привітайте дорогих людей з Днем митника лише найкращими картинками-привітаннями!

Професійне свято працівників Державної митної служби України – молоде. Відповідне рішення президента України погодив Кабмін 18 червня 2020 року, у якому встановили святкування Дня митника на 25 червня. Редакція Lifestyle 24 сердечно вітає усіх працівників митниці!

До речі Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка

День митника-2021: картинки-привітання


День митника 2021: картинки


День митника в Україні святкують 25 червня


День митника 2021: привітання


З Днем митника 2021: привітання

Вітаю з Днем митника 2021


З Днем митника 2021: привітання у листівках

Автор: Квітослава Туз