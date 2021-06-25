Профессиональный праздник работников Государственной таможенной службы Украины – молодой. Соответствующее решение президента Украины согласовал Кабмин 18 июня 2020 года, в котором установили празднование Дня таможенника на 25 июня. Редакция Lifestyle 24 сердечно поздравляет всех работников таможни!
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День таможенника-2021: картинки-поздравления
День таможенника 2021: картинки
День таможенника в Украине празднуют 25 июня
День таможенника 2021: поздравления
С Днем таможенника 2021: поздравления
Поздравляю с Днем таможенника 2021
С Днем таможенника 2021: поздравления в открытках