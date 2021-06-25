Професійне свято працівників Державної митної служби України – молоде. Відповідне рішення президента України погодив Кабмін 18 червня 2020 року, у якому встановили святкування Дня митника на 25 червня. Редакція Lifestyle 24 сердечно вітає усіх працівників митниці!

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День митника-2021: картинки-привітання

День митника 2021 Україна картинки
День митника 2021: картинки

День митника 2021 в Україні 25 червня
День митника в Україні святкують 25 червня

День митника 2021 привітання
День митника 2021: привітання

З Днем митника 2021 привітання
З Днем митника 2021: привітання
Вітаю з Днем митника 2021
Вітаю з Днем митника 2021

З Днем митника 2021 привітання у листівках
З Днем митника 2021: привітання у листівках