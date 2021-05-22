Чудові картинки-привітання з Днем Миколая Літнього Чудотворця

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22 травня православні християни відзначають День святого Миколая. Через те, що датою вшанування святого випала тепла пора року, у народі його почали називати Миколою Літнім. Привітайте близьких з Днем святого Миколая Літнього і побажайте їм здійснення усіх бажань.