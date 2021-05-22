Чудові картинки-привітання з Днем Миколая Літнього Чудотворця

22 травня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

22 травня православні християни відзначають День святого Миколая. Через те, що датою вшанування святого випала тепла пора року, у народі його почали називати Миколою Літнім. Привітайте близьких з Днем святого Миколая Літнього і побажайте їм здійснення усіх бажань.

Святий Миколай вважається захисником усіх моряків, дітей та тих людей, які постійно подорожують. Згідно з переказами святий Миколай міг зцілювати сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від них усілякі нещастя і взагалі прославився багатьма дивами.

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День святого Миколая Літнього: картинки-привітання


Літнього Миколи-2021: привітання з Днем Миколая 22 травня


Літнього Миколи-2021: картинки-привітання


День святого Миколая святкують 22 травня


Привітання з Миколою Літнім 2021​


Вітання та листівки з Миколаєм Літнім на 22 травня


З Днем святого Миколая!


Вітаю з Днем святого Миколая!
 

 

Автор: Квітослава Туз