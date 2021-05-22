Святий Миколай вважається захисником усіх моряків, дітей та тих людей, які постійно подорожують. Згідно з переказами святий Миколай міг зцілювати сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від них усілякі нещастя і взагалі прославився багатьма дивами.

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Літнього Миколи привітання з днем Миколая 22 травня
Літнього Миколи-2021: привітання з Днем Миколая 22 травня

Літнього Миколи 2021 картинки привітання
Літнього Миколи-2021: картинки-привітання

День святого Миколая 22 травня
День святого Миколая святкують 22 травня

Привітання з Миколою Літнім 2021
Привітання з Миколою Літнім 2021​

Вітання листівки Миколай Літній 2021
Вітання та листівки з Миколаєм Літнім на 22 травня

З Днем святого Миколая
З Днем святого Миколая!

Вітаю з Днем святого Миколая
Вітаю з Днем святого Миколая!
 

 