Святий Миколай вважається захисником усіх моряків, дітей та тих людей, які постійно подорожують. Згідно з переказами святий Миколай міг зцілювати сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від них усілякі нещастя і взагалі прославився багатьма дивами.
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З Днем святого Миколая!
Вітаю з Днем святого Миколая!