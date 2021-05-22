Святой Николай считается защитником всех моряков, детей и тех людей, которые постоянно путешествуют. Согласно преданию святой Николай мог исцелять слепых и глухих, помогал бедным, отворачивал от них всевозможные несчастья и вообще прославился многими чудесами.
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