Святой Николай считается защитником всех моряков, детей и тех людей, которые постоянно путешествуют. Согласно преданию святой Николай мог исцелять слепых и глухих, помогал бедным, отворачивал от них всевозможные несчастья и вообще прославился многими чудесами.

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День святого Миколая 22 травня
День святого Николая празднуют 22 мая

Привітання з Миколою Літнім 2021
День святого Николая празднуют 22 мая

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З Днем святого Миколая
С Днем святого Николая!

Вітаю з Днем святого Миколая
С Днем святого Николая!