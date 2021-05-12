У період пандемії мільйони медичних сестер ризикують своїми життями, аби зберегти чужі. Вітаємо усіх людей, які мають цю професію з Міжнародним днем медсестри! Нехай ваше життя буде наповнене здоров'ям, щастям, мотивацією, благородністю й відвагою, з якими ви кожного дня беретесь до роботи.
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Картинки-привітання з Днем медсестри-2021
Картинки-привітання з Днем медсестри 2021
День медичної сестри-2021: картинки
З Днем медичної сестри!
День медичної сестри-2021 в Україні святкують 12 травня
День медсестри 2021: привітання
Привітання з Днем медичної сестри
День медсестри 2021: листівки та привітання
Картинки з Днем медсестри 2021
Вітаю з Днем медсестри!