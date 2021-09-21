З іменинами, Марічко: щирі картинки-привітання з днем Ангела Марії

21 вересня 2021 , 07:05
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Джерело:

24 канал

21 вересня – особливий день для Марії, адже у неї іменини! Цього дня церква відзначає Різдво Пресвятої Діви, яка є небесною покровительницею жінок і дівчат з цим ім'ям. Привітайте рідну людину зі святом, і побажайте їй світлої долі й зустрічати багато щастя на життєвому шляху!

День Янгола – прекрасний привід, аби привітати друзів, коханих чи рідних. Якщо ви не можете бути присутніми в особливе свято рідної людини – надішліть їй чудову картинку-привітання, яка обов'язково підніме настрій і зігріє теплом.

До слова Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

День Ангела Марії-2021: картинки-привітання з іменинами


Іменини Марії 2021: картинки-привітання


День Ангела Марії: листівки привітання


Вітаю з днем Ангела Марії-2021!


Привітання з іменинами Марії 2021


День Ангела Марії святкують 21 вересня


З іменинами Марії!


Листівки з днем Ангела Марії 2021

Автор: Андріана Будиш