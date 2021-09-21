День Ангела – прекрасный повод, чтобы поздравить друзей, любимых или родных. Если вы не можете присутствовать в особый праздник родного человека – пришлите ему замечательную картинку-поздравление, которая обязательно поднимет настроение и согреет теплом.
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