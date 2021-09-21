День Янгола – прекрасний привід, аби привітати друзів, коханих чи рідних. Якщо ви не можете бути присутніми в особливе свято рідної людини – надішліть їй чудову картинку-привітання, яка обов'язково підніме настрій і зігріє теплом.
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