Хай усе буде "мяу": картинки-привітання з Міжнародним днем кішок 2021

8 серпня 2021 , 07:07
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Джерело:

24 канал

Щорічно 8 серпня в усіх котиків світу особливе свято – Міжнародний день кішки! Привітайте друзів і колег-власників кішок зі святом й побажайте, аби їхні улюбленці надалі дарували їм втіху і радість!

Всесвітній день кішок почали відзначати з ініціативи Міжнародного фонду захисту тварин Animal Welfare. Волонтери поставили собі за мету створити свято, яке зверне увагу на проблему безпритульних котів і кішок, які живуть у всьому світі.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем кішок-2021


Всесвітній день кішок 2021: картинки


Міжнародний день кішок 2021: картинки-привітання


Міжнародний день кішок святкують 8 серпня


Привітання з Всесвітнім днем кішок 2021


Міжнародний день котів 2021: привітання і листівки


З Міжнародним днем котів 2021!


Міжнародний день котів 2021: приколи


Всесвітній день котів 2021: привітання у листівках

Автор: Андріана Будиш