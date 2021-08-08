Всесвітній день кішок почали відзначати з ініціативи Міжнародного фонду захисту тварин Animal Welfare. Волонтери поставили собі за мету створити свято, яке зверне увагу на проблему безпритульних котів і кішок, які живуть у всьому світі.
До слова Живуть в магазинах: популярний інстаграм, що публікує фото котів Нью-Йорка
Картинки-привітання з Міжнародним днем кішок-2021
Всесвітній день кішок 2021: картинки
Міжнародний день кішок 2021: картинки-привітання
Міжнародний день кішок святкують 8 серпня
Привітання з Всесвітнім днем кішок 2021
Міжнародний день котів 2021: привітання і листівки
З Міжнародним днем котів 2021!
Міжнародний день котів 2021: приколи
Всесвітній день котів 2021: привітання у листівках