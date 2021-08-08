Всесвітній день кішок почали відзначати з ініціативи Міжнародного фонду захисту тварин Animal Welfare. Волонтери поставили собі за мету створити свято, яке зверне увагу на проблему безпритульних котів і кішок, які живуть у всьому світі.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем кішок-2021



Всесвітній день кішок 2021: картинки



Міжнародний день кішок 2021: картинки-привітання



Міжнародний день кішок святкують 8 серпня



Привітання з Всесвітнім днем кішок 2021



Міжнародний день котів 2021: привітання і листівки



З Міжнародним днем котів 2021!



Міжнародний день котів 2021: приколи