Всесвітній день кішок почали відзначати з ініціативи Міжнародного фонду захисту тварин Animal Welfare. Волонтери поставили собі за мету створити свято, яке зверне увагу на проблему безпритульних котів і кішок, які живуть у всьому світі.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем кішок-2021

Всесвітній день кішок 2021 картинки
Всесвітній день кішок 2021: картинки

Міжнародний день кішок 2021 картинки привітання
Міжнародний день кішок 2021: картинки-привітання

Міжнародний день кішок 8 серпня картинки
Міжнародний день кішок святкують 8 серпня

Привітання з Всесвітнім днем кішок 2021
Привітання з Всесвітнім днем кішок 2021

Міжнародний день котів 2021 привітання листівки
Міжнародний день котів 2021: привітання і листівки

З Міжнародним днем котів 2021 картинки
З Міжнародним днем котів 2021!

Міжнародний день котів 2021 приколи
Міжнародний день котів 2021: приколи

Всесвітній день котів 2021 привітання у листівках
Всесвітній день котів 2021: привітання у листівках