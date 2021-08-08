Всемирный день кошек начали отмечать по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare. Волонтеры поставили себе цель создать праздник, который обратит внимание на проблему бездомных котов и кошек, которые живут во всем мире.

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Международный день кошек празднуют 8 августа

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Поздравления со Всемирным днем кошек 2021

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Международный день кошек 2021: приколы

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Всемирный день кошек 2021: поздравления в открытках