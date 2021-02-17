Найкумедніші картинки до Дня кота у Європі: весела добірка

17 лютого 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

17 лютого у Європі святкують День кота. Чи не кожному власнику котика знайомо, яким цікавим є характер котячих та якими смішними вони можуть бути. Кішок вважають одними із найграційніших та найвиваженіших тварин, однак ці пухнастики теж можуть дозволяти собі пустощі.

Кішки були одомашненими тисячі років тому, а у Єгипті вони вважались священними тваринами, яким поклонялись й навіть приносили жертви. У сучасному ж світі, мільйони людей заводять їх у якості домашніх улюбленців. Ці пухнасті друзі встигли заполонити серця своїх господарів і далі продовжують це робити. Саме через таку велику любов до котиків у Європі створили День кота, який святкують 17 лютого. Пропонуємо до вашої уваги підбірку найсмішніших фото котів і бажаємо гарного настрою!

До слова В Європі святкують день кота: як домашні улюбленці проявляють свою любов – милі фото

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