Найкумедніші картинки до Дня кота у Європі: весела добірка

Джерело:24 канал
17 лютого у Європі святкують День кота. Чи не кожному власнику котика знайомо, яким цікавим є характер котячих та якими смішними вони можуть бути. Кішок вважають одними із найграційніших та найвиваженіших тварин, однак ці пухнастики теж можуть дозволяти собі пустощі.
Кішки були одомашненими тисячі років тому, а у Єгипті вони вважались священними тваринами, яким поклонялись й навіть приносили жертви. У сучасному ж світі, мільйони людей заводять їх у якості домашніх улюбленців. Ці пухнасті друзі встигли заполонити серця своїх господарів і далі продовжують це робити. Саме через таку велику любов до котиків у Європі створили День кота, який святкують 17 лютого. Пропонуємо до вашої уваги підбірку найсмішніших фото котів і бажаємо гарного настрою!
До слова В Європі святкують день кота: як домашні улюбленці проявляють свою любов – милі фото
День кота: картинки
День кота: смішні картинки
День кота в Європі
День кота святкують 17 лютого
День кота: меми
День кота: смішні картинки українською
День кота: прикольні картинки
День кота у Європі: картинки
Смішні картинки на День кота