Найкумедніші картинки до Дня кота у Європі: весела добірка

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17 лютого у Європі святкують День кота. Чи не кожному власнику котика знайомо, яким цікавим є характер котячих та якими смішними вони можуть бути. Кішок вважають одними із найграційніших та найвиваженіших тварин, однак ці пухнастики теж можуть дозволяти собі пустощі.