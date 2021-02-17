17 февраля в Европе празднуют День кота. Не каждому владельцу котика знакомо, каким интересным является характер кошачьих и какими смешными они могут быть. Кошек считают одними из самых красивых и уважаемых животных, однако эти пушистики тоже могут позволять себе шалости.

Кошки были одомашненными тысячи лет назад, а в Египте они считались священными животными, которым поклонялись и даже приносили жертвы. В современном же мире, миллионы людей заводят их в качестве домашних любимцев. Эти пушистые друзья успели заполонить сердца своих хозяев и дальше продолжают это делать. Именно из-за такой большой любви к котикам в Европе создали день кота, который празднуют 17 февраля. Предлагаем вашему вниманию подборку самых смешных фото котов и желаем хорошего настроения! К слову В Европе празднуют день кота: как домашние любимцы проявляют свою любовь – милые фото День кота: картинки

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