17 лютого у Європі святкують День кота. Чи не кожному власнику котика знайомо, яким цікавим є характер котячих та якими смішними вони можуть бути. Кішок вважають одними із найграційніших та найвиваженіших тварин, однак ці пухнастики теж можуть дозволяти собі пустощі.

Кішки були одомашненими тисячі років тому, а у Єгипті вони вважались священними тваринами, яким поклонялись й навіть приносили жертви. У сучасному ж світі, мільйони людей заводять їх у якості домашніх улюбленців. Ці пухнасті друзі встигли заполонити серця своїх господарів і далі продовжують це робити. Саме через таку велику любов до котиків у Європі створили День кота, який святкують 17 лютого. Пропонуємо до вашої уваги підбірку найсмішніших фото котів і бажаємо гарного настрою! До слова В Європі святкують день кота: як домашні улюбленці проявляють свою любов – милі фото День кота: картинки

День кота: картинки

День кота: смішні картинки

День кота в Європі

День кота святкують 17 лютого

День кота: меми

День кота: смішні картинки українською

День кота: прикольні картинки

День кота у Європі: картинки

Смішні картинки на День кота