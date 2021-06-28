Вітаємо з Днем Конституції: найкращі картинки-привітання з державним святом

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Щорічно в Україні відзначається одне із найбільших державних свят – День Конституції. Рівно 25 років тому наша держава отримала свій найважливіший документ, де описані права і обов'язки її громадян, державний устрій, виборча система тощо. У 2021 році свято припало на понеділок, тож цей день для працівників України буде вихідним.