Вітаємо з Днем Конституції: найкращі картинки-привітання з державним святом
Джерело:24 канал
Щорічно в Україні відзначається одне із найбільших державних свят – День Конституції. Рівно 25 років тому наша держава отримала свій найважливіший документ, де описані права і обов'язки її громадян, державний устрій, виборча система тощо. У 2021 році свято припало на понеділок, тож цей день для працівників України буде вихідним.
Цікаво, що Конституція України була прийнята не одразу після оголошення Незалежності нашої держави. Розробка основного закону України затяглась на цілих 5 років. День Конституції – це не просто державне свято з прикріпленим до нього вихідним, це день у який творилась історія українського народу, це день, коли йому надали права й свободи, які своєю чергою закріпили тим, що не можна порушити – законом.
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Картинки-привітання з Днем Конституції України 2021
День Конституції-2021: картинки-привітання
Картинки з Днем Конституції-2021
Привітання з Днем Конституції-2021
Вітаю з Днем Конституції!
З Днем Конституції 2021!
День Конституції України: листівки-вітання