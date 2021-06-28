Цікаво, що Конституція України була прийнята не одразу після оголошення Незалежності нашої держави. Розробка основного закону України затяглась на цілих 5 років. День Конституції – це не просто державне свято з прикріпленим до нього вихідним, це день у який творилась історія українського народу, це день, коли йому надали права й свободи, які своєю чергою закріпили тим, що не можна порушити – законом.
До слова Буде парад на суші і на Дніпрі, – Зеленський про святкування 30-річчя Незалежності України
Картинки-привітання з Днем Конституції України 2021
День Конституції-2021: картинки-привітання
Картинки з Днем Конституції-2021
Привітання з Днем Конституції-2021
Вітаю з Днем Конституції!
З Днем Конституції 2021!
День Конституції України: листівки-вітання