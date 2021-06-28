Интересно, что Конституция Украины была принята не сразу после объявления Независимости нашего государства. Разработка основного закона Украины затянулась на целых 5 лет. День Конституции – это не просто государственный праздник с прикрепленным к нему выходным, это день в который творилась история украинского народа, это день, когда ему предоставили права и свободы, которые в свою очередь закрепили тем, что нельзя нарушить – законом.

К слову Будет парад на суше и на Днепре, – Зеленский о праздновании 30-летия Независимости Украины

Картинки-поздравления с Днем Конституции Украины 2021

День Конституції 2021 картинки привітання
День Конституции-2021: картинки-поздравления

Картинки з Днем Конституції 2021
Картинки с Днем Конституции-2021

Привітання з Днем Конституції
Поздравления с Днем Конституции-2021

Вітаю з Днем Конституції
Поздравляю с Днем Конституции!

З Днем Конституції 2021
С Днем Конституции 2021!

День Конституції листівки вітання
День Конституции Украины: открытки-поздравления