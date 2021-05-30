З Днем народження, столице: щирі картинки-привітання з Днем Києва

30 травня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

Цьогоріч українці відзначають День Києва 30 травня. Нашій величній столиці виповнюється 1539 років. До дня заснування Києва ми підготували для вас найкращі картинки-привітання з цим святом, аби ви могли гарно привітати усіх знайомих та містян цього чудового древнього міста.

Свято Дня Києва немає сталої дати, тож щороку його відзначають в останню неділю травня. Вперше святкувати День міста почали 39 років тому – у травні 1982 року. Тоді відбулося святкування 1500-річчя від дня заснування міста.

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День Києва-2021: картинки-привітання


День Києва 2021 : картинки-привітання


Привітання з Днем Києва 2021​


З Днем міста Києва: картинки 


З Днем Києва!


День Києва у 2021 році святкують 30 травня


День Києва 2021 листівки


Вітаю з Днем столиці!


День Києва 2021: картинки зі святом

Автор: Квітослава Туз