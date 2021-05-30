З Днем народження, столице: щирі картинки-привітання з Днем Києва

Цьогоріч українці відзначають День Києва 30 травня. Нашій величній столиці виповнюється 1539 років. До дня заснування Києва ми підготували для вас найкращі картинки-привітання з цим святом, аби ви могли гарно привітати усіх знайомих та містян цього чудового древнього міста.
Свято Дня Києва немає сталої дати, тож щороку його відзначають в останню неділю травня. Вперше святкувати День міста почали 39 років тому – у травні 1982 року. Тоді відбулося святкування 1500-річчя від дня заснування міста.
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День Києва-2021: картинки-привітання
День Києва 2021 : картинки-привітання
Привітання з Днем Києва 2021
З Днем міста Києва: картинки
З Днем Києва!
День Києва у 2021 році святкують 30 травня
День Києва 2021 листівки
Вітаю з Днем столиці!
День Києва 2021: картинки зі святом