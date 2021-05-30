З Днем народження, столице: щирі картинки-привітання з Днем Києва

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Цьогоріч українці відзначають День Києва 30 травня. Нашій величній столиці виповнюється 1539 років. До дня заснування Києва ми підготували для вас найкращі картинки-привітання з цим святом, аби ви могли гарно привітати усіх знайомих та містян цього чудового древнього міста.