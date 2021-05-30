Праздник Дня Киева не имеет устойчивой даты, поэтому ежегодно его отмечают в последнее воскресенье мая. Впервые праздновать День города начали 39 лет назад – в мае 1982 года. Тогда состоялось празднование 1500-летия со дня основания города.

Актуально Как пройдет День Киева в 2021 году запланировали полторы сотни мероприятий

День Киева-2021: картинки-поздравления

День Києва картинки привітання
День Киева 2021: картинки-поздравления

Привітання з Днем Києва 2021
Поздравления с Днем Киева 2021

З Днем міста Києва
С Днем города Киева: картинки

З Днем Києва 2021
С Днем Киева!

День Києва 2021 30 травня
День Киева в 2021 году празднуют 30 маяДень Києва 2021 листівки
День Киева 2021 открытки

Вітаю з Днем столиці
Поздравляю с Днем столицы!

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День Киева 2021: картинки с праздником