Праздник Дня Киева не имеет устойчивой даты, поэтому ежегодно его отмечают в последнее воскресенье мая. Впервые праздновать День города начали 39 лет назад – в мае 1982 года. Тогда состоялось празднование 1500-летия со дня основания города.
Актуально Как пройдет День Киева в 2021 году запланировали полторы сотни мероприятий
День Киева-2021: картинки-поздравления
День Киева 2021: картинки-поздравления
Поздравления с Днем Киева 2021
С Днем города Киева: картинки
С Днем Киева!
День Киева в 2021 году празднуют 30 мая
День Киева 2021 открытки
Поздравляю с Днем столицы!
День Киева 2021: картинки с праздником