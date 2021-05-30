Свято Дня Києва немає сталої дати, тож щороку його відзначають в останню неділю травня. Вперше святкувати День міста почали 39 років тому – у травні 1982 року. Тоді відбулося святкування 1500-річчя від дня заснування міста.

Актуально Як пройде День Києва у 2021 році: запланували півтори сотні заходів

День Києва-2021: картинки-привітання



День Києва 2021 : картинки-привітання



Привітання з Днем Києва 2021​



З Днем міста Києва: картинки



З Днем Києва!



День Києва у 2021 році святкують 30 травня



День Києва 2021 листівки



Вітаю з Днем столиці!



День Києва 2021: картинки зі святом