Свято Дня Києва немає сталої дати, тож щороку його відзначають в останню неділю травня. Вперше святкувати День міста почали 39 років тому – у травні 1982 року. Тоді відбулося святкування 1500-річчя від дня заснування міста.

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День Києва-2021: картинки-привітання

День Києва картинки привітання
День Києва 2021 : картинки-привітання

Привітання з Днем Києва 2021
Привітання з Днем Києва 2021​

З Днем міста Києва
З Днем міста Києва: картинки 

З Днем Києва 2021
З Днем Києва!

День Києва 2021 30 травня
День Києва у 2021 році святкують 30 травня

День Києва 2021 листівки
День Києва 2021 листівки

Вітаю з Днем столиці
Вітаю з Днем столиці!

День Києва 2021 картинки зі святом
День Києва 2021: картинки зі святом