Це свято сповнене надії та доброти, адже Казанська ікона Божої матері вважається захисницею сім'ї. До цієї ікони моляться з проханнями про захист від хвороб та різних бід, а також з проханням про народження дитини, зазначає 24 канал.

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У православній церкві вшановують ікону Божої матері двічі на рік – 21 липня і 4 листопада.

Згідно з переказами ікона Богоматері була знайдена в місті Казань, після сильної пожежі. Богородиця прийшла уві сні до дев'ятирічної дівчинки Матрони й вказала їй місце, де лежить ікона. У народі цей день також відоме під назвою "Бабина заступниця", оскільки вважається, якщо в цей день зіграти весілля, то життям молодого подружжя буде щасливими.

Картинки-привітання з Днем Казанської ікони Божої матері

Картинки-привітання з Днем Казанської Божої матері / Колаж 24 каналу

День ікони Казанської Божої матері – картинки зі святом / Фото Joy-Pup

День ікони Казанської Божої матері – листівки для рідних / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем Казанської Божої матері / Колаж 24 каналу

Картинки з Днем Казанської ікони Божої матері / Фото з відкритих джерел