Этот праздник полон надежд и доброты, ведь Казанская икона Божией матери считается защитницей семьи. К этой иконе молятся с просьбами о защите от болезней и различных бед, а также с просьбой о рождении ребенка, отмечает 24 канал.

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В православной церкви чествуют икону Божьей матери дважды в год – 21 июля и 4 ноября.

Согласно преданию, икона Богоматери была найдена в городе Казань, после сильного пожара. Богородица пришла во сне девятилетней девочке Матроны и указала ей место, где лежит икона. В народе этот день также известен под названием "Бабина покровительница", поскольку считается, если в этот день сыграть свадьбу, то жизнью молодых супругов будет счастливой.

Картинки-поздравления с Днем Казанской иконы Божией Матери

Картинки-поздравления с Днем Казанской Божьей матери / Коллаж 24 канала

День иконы Казанской Божьей матери – картинки с праздником / Фото Joy-Pup

День иконы Казанской Божьей матери – открытки для родных / Фото из открытых источников

Поздравление с Днем Казанской Божьей матери / Коллаж 24 канала

Картинки с Днем Казанской иконы Божией Матери / Фото из открытых источников