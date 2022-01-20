Гарного настрою і веселого свята: картинки-привітання з днем Ангела Івана-2022

20 січня 2022 , 07:01
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Джерело:

24 канал

20 січня церква вшановує великого пророка Івана Предтечу, тож усі хлопці й чоловіки, які носять ім'я Іван святкують іменини.

За звичаєм, на Собор святого Івана Предтечі люди відвідують храми й моляться там за здоров'я усієї родини. Також популярним є починати свій день з пиття водохресної води. Таку воду потрібно вживати одразу після пробудження й лише натщесерце.

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Картинки-привітання з днем Ангела Івана-2022


День Ангела Івана 2022: картинки-привітання


Привітання з днем Ангела Івана 2022


Картинки з днем Ангела Івана 2022


Вітаю з іменинами Івана-2022


Іменини Івана 2022: привітання і картинки


З днем Ангела Івана 2022


День Ангела Івана: листівки


Іменини Івана 2022: привітання у листівках


День Ангела Івана святкують 20 січня 


Гарні привітання на іменини Івана

Автор: Андріана Будиш